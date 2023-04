Luizi përqafime pa fund me Nitën: Me zemër dua Kristin, ti më duhesh për në finale

Pas leximit të zarfit dhe ndarjes në çifte banorët hipën mbi plaftormë dhe nisën lojën të gjithë së bashku.

Luizi u përqafua me Nitën, Efi me Dean dhe Kristi me Qetsorin. Teksa po qëndronin të përqafuar Luizi i tha Nitës se ai me zemër do Kristin, por në lojë i duhet ajo për finale.

Sipas Nitës, Luizi e ka më të lehtë fitoren nëse ka Kristin në finalë dhe se e ka më të vështirë nëse del “kokë më kokë” me të.

Këtë gjë në fakt ajo e ka përmendur edhe më herët gjatë ditës, duke thënë se përballë Luizit, ajo ka potencial për ta rrëmbyer çmimin e madh.