Luizi përlotet: “Nuk më del inati pas largimit të Efit”

Dalja e efit mbremjen e djeshme ka shkaktuar ngjarje reagime te forta ne BBA Vip.

Reagimet ekstreme nisen mbremjen e djeshme nga Luizi, ndaj Deas, dhe me pas kane vijuar edhe sot.

Me i prekur eshte pikerisht Luizi.

Eliminimi i Efit mbrëmjen e kaluar krijoi debat të fortë mes Luizit dhe Deas. Ky i fundit madje premtoi që do marri hak për të, duke nxjerrë Dean jashtë shtëpisë.

Ndonëse e mbajti veten gjatë spektaklit, Luizit është zgjuar i përlotur mëngjësin e sotëm.

Ai tha se nuk i del inati nga eliminimi i Efit dhe se herë pas here i duket sikur ajo do futet dhe do i kërkoi t’i bëjë një kafe.

Edhe Valbona u përlot. Ajo tha se Efi i kujtonte vajzën e saj dhe se nga sot e tutje do e marrë shumë malli për të./tch