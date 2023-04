Luizi paralajmëron Efin për spektaklin sonte: Shikoje me qetësi! Ti e ke në dorë nëse...

Pas "sulmeve" që i ka bërë Efit në sy të banorëve të tjerë, mbrëmë Luizi vendosi që ta paralajmëronte atë në lidhje me gjërat që kishte thënë.

Këngëtari e paralajmëroi që të mos habitet për gjërat që do të dalin në prime.

Ai e pyeti nëse ka besim te loja e tij dhe ajo iu përgjigj “Po’”.

“Është në dorën tënde nëse do me më besuar ose jo. Shikoje me qetësi.

Thuajse e gjithë shtëpia e di, veç Bledi”, i tha Luizi.

Ndërkohë Efi e pyeti se përse nuk i thotë përpara gjërat dhe pastaj të veprojë.