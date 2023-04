Luizi paralajmëron Efin: Do të të nxjerr keq, dua Kiarën në finale

Në një bisedë mes banorësh, Luizi u shpreh se ai do të luaj dhe të çoj Kiarën në finale. Ai i’a tha Efit në sy që do ta sulmojë e do ta nxjerrë keq, por pa përfshirë gjërat personale që ajo ka jashtë shtëpisë.

Luizi tha se Efi është duke e shfrytëzuar për lojë dhe këtë gjë e ka të sigurt. Sipas tij shoqëria nuk duhet të ngatërrohet me lojën, por do shihet jashtë.

Efi tha se pasi hyri në shtëpi e pati të vështirë të ndante shoqërinë nga loja, ndaj edhe sjellja e Luizit e preku.

Ajo shtoi se e ka problem faktin të debatoj e të lëndohet nga dikush e më pas të sillet sikur nuk ka ndodhur asgjë.