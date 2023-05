Luizi nuk i harron njerëzit që i kanë qëndruar pranë kur ka kishte nevojë, dedikimi prekës

Luiz Ejlli nuk i harron fansat e tij pas daljes nga “Big Brother Vip”.

Në një dedikim prekës në InstaStory, Luizi shkruan vë në dukje se kurrë nuk e harron publikun e tij që i kanë qëndruar pranë kur kishte nevijë dhe që e kanë dashur pa kushte, por me vepra.

“Unë nuk i harroj njerëzit që më kanë qëndruar afër kur kisha nevojë, kur s’kisha askënd. Ata që nuk ma kthyen shpinën që nga fillimi i rrugëtimit tim dhe vazhdojnë të mos e bëjnë.

Ata që e bënin ditën natë dhe natën ditë duke përjetuar çdo gjë me mua, ata që më deshën prej vërteti, pa kushte, pa fjalë, por me vepra shumë. Ty Publiku im, ju do Luizi fort!”