Luizi në gjendje jo të mirë shëndetësore, shtrohet në spital

Këngëtari i njohur, Luiz Ejlli ka përfunduar në spital dhe ka qënë vet artisti që e ka bërë me dije këtë lajm përmes një postimi të bërë në profilin e tij zyrtar në Instagram.

Artisti ka publikuar një video në Instastory, përmes së cilës shpjegon mungesën e tij në rrjetet sociale dhe është pikërisht për faktin se nuk ndihet mirë.

Teksa shihet i shtrirë në krevatin e spitalit, me vigonin në krahun e tij, duke marrë serum, Luizi shprehet:

“Meqënëse kam bërë mungesa në Instagram, se nuk jam mirë. Ju përshëndes me këto dy engjëjt, që nuk më kanë lënë vetëm asnjë sekondë”, referuar mjekeve që gjenden pranë tij.



Luizi ka patur një axhendë tepër të ngarkuar kohët e fundit, për shkak të angazhimeve me koncerte por njëkohësisht edhe me udhëtimin e filmit “Në Kuadër të Dashurisë” në disa qytete të Shqipërisë dhe së fundmi edhe në Kosovë.