Luizi në Gjakovë, ja sa kushtojnë biletat për koncertet e tij

Fituesi i Big Brother VIP Albania, Luiz Ejlli, do të jetë më 13 dhe 14 maj në Kosovë.

Ai do të performojë në Gjakovë, një natë me djemtë e Threedots, ndërsa natën tjetër me Noizy-in.

Biletat për koncertet e tij kushtojnë 20 euro për femrat dhe 30 euro për meshkujt.