Luizi merr vendimin për Kiarën: Është më mirë të më shohësh nga larg

Çifti më i përfolur i momëntit brenda shtëpisë më të njohur të Big Brother VIP, Luizi dhe Kiara duket se sot janë sqaruar “përfundmimisht" me njëri- tjetrit.

Pasi Luizi i ka “shkuar pas” për një muaj duket se tashmë është i lodhur dhe kërkon që të ketë dhe konifirmimin e Kiarës.

Teksa I ka thënë se do jetë më i tërhequr ndaj saj, si me fjalë por dhe me veprime, Luizi ka kërkuar që të ketë siguri tek partnerja e tij.

Ka qenë Kiara ajo që ende këmbngul se nuk është e bindur dhe se ka nevojë për kohë.

Luizi: Nuk mund te rri afer sic kam nejt.

Kiara: Gjera normale ke bere

Luizi:Jam shtri te kembet e tua, te kam perqafu, puth ne faqe, qafe. Tani dua dicka me shume. Te bindem qe njeriu perballe a ndjen

Kiara: Sa keq qe te thashe rri nje jave pa bere keto pyetje. Po pershpejtohesh. E kuptoj qe do me me puth, ti akoma nuk i le gjerat te rrjedhin. Ti do qe te dale e jotja. Pse nuk i le edhe këto dite te rrjedhin, Pse do konfirmim me patjeter.

Luizi: Une e kam kuptuar

Kiara: Nese do te besh drama, vazhdo. Çdo ditë te Zotit ndryshon. Me the sdo e beje ate pyetje per nje jave. Nuk durove as nje dite.

Luizi: Nuk thashe se po heq dore, as brenda e as jashte. Nuk u merzita me ty, as nuk me ngeli inati. Nuk heq dore prej teje. Ajo qe po te kerkoj, e deshe hapesiren, jo se Po te bej nder ty, por dua dhe per vete. Kur te vish te une, mos Hajde si kjo Kiara

Kiara: Po ve kushte?

Luizi: Po pres te vish ti tek une, jo une te ti.

Kiara: Pse ta bej kur nuk jam e bindur. Doja me shiju këto dite. Si ta shijoj kur ti vjen tym, kur thua nuk kontrolloj dot duart.

Luizi: Eshte me e madhe se une, kur te them se te dua me gjithe shpirt, e them sinqerisht. Nuk dua me te humb as ketu dhe as jashte. Dua te me kthehet sado pak. Nuk po them nuk dua te flas, me bere batuta apo me te qeshur. Ndoshta eshte me mirë te me shohesh nga larg. Ke hapesiren

Kiara: Te kerkova te pakten per 1 jave prit, por pa kaluar 24 ore vjen e thua kete. Vleresoj vendimin tend

Luizi: Kur te kam puthur sot ne kuzhine…

Kiara: Po te ishe brenda zemres sime sdo me beje presion. Nese do konfrimohet kjo lidhje normal qe nuk do pyes mamin e babin, por pjesa e familjes me vret dhe me pengon shumë. Ashtu dhe kamerat. Nese ka per te ardhur nje puthje apo jo, vjen natyrshem.