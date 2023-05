Luizi mban fjalën, ja çfarë i bëri Dea Mishelit

Luiz Ejlli ‘kërcënoi’ sot Dea Mishel se do ‘të bëhej copash’ vetëm ta trembte atë sa më shumë. Këngëtari i tha se do donte t’i bëhej një video me të gjitha reagimet e saj të çuditshme.

E Luizi duket se po e mban premtimin, pasi teksa Dea ndodhej në dhomën e gjumit, ai shkoi dhe e trembi.

Madje edhe pse ai e ka paralajmëruar se do e bëjë vazhdimisht këtë, ajo sërish trembet shumë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Këngëtari mjafton të thotë me zë të lartë ‘Dea Mishel Hoxha’ dhe ajo trembet menjëherë.

Dea ndërkohë thotë se kësaj radhe nuk e trembi shumë, ishte pak.

Nga ana tjetër, Luizi i ka premtuar se vetëm kur të jetë në gjumë nuk do e trembë, por pasi të çohet do vazhdojë misionin e tij.