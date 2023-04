Luizi i kthehu shpinën, Efi e zhgënjyer: Ka folur me Kiarën, mendoja se do gjeja miqtë që lashë këtu!

Efi: Është e tmerrshme. Unë nuk u cudita nga asgjë që pashë. Ndihem shumë e zhgënjyer nga miqtë që kam pasur. Kam folur me Luizin e di që do Kiarën në finale, por nuk e kuptoj pse nuk do të jemi miq.

E kam disktuar dhe me banorë të tjerë, nuk e kuptoj qëllimin e Luizit që të më mbajë larg.

Mund të më pyeste, ndihem e zhgënjyer sepse jam e njejta. Nuk cuditem nga asnjë, zhgënjimi im është Luizi.

Kam dyshim që Luzii ka folur me Kiarën. Ata që kam konsideruar miq, tani nuk janë më.

Me aq sa njoh Luizin, mendoj se ka folur me Kiarën dhe mban këtë qëndrim me mua, diçka ka këtu.