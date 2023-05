Luizi i bashkohet Kristit, lyen thonjtë me ngjyrë të zezë

Deamishel dhe Luizi duket se kanë lënë anash inatet e kaluara dhe po shijojnë ditët e fundit në shtëpi pa debate.

Kjo ka bërë që në shtëpi të krijohen situate të këndshme dhe qesharake si kjo e sotmja.

Dea ka lyer thonjtë e Luizit teksa Kristi e shikonte me vëmendje. Luizi nuk deshi ta bënte edhe dorën tjetër ndërsa Kristi e sfidoi që të bënte të dyjat dhe t’i mbante deri të shtunën.

Një sugjerim tjetër ishte edhe që thonjtë e njërës dorë t’i lyente me të kuqe meqenëse njëra ishte e lyer me të zezë dhe të bënte shqiponjën me duar.