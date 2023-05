Luizi flet për finalen e madhe: Dua të dal i pari ose I katërti

Teksa katër ditë na ndajnë nga finalja e madhe e Big Brother, Luizi bisedoi me banorët për 6 majin. Ai tha se në momentin kur moderatorja e emisionit Arbana Osmani do ketë zarfin në dorë, ai do humbasë 20 kilogramë nga stresi.

Duke folur me Efin, Luizi tha se ka dëshirë të dalë ose i katërti ose fitues dhe se nuk do e donte vendin e dytë. Efi nga ana tjetër i tha Luizit se nëse ai nuk shpallet fitues, ai nga inati nuk do e urojë as fituesin.

Aludimet për fituesin e këtij edicioni kanë qenë të shumta brenda shtëpisë. Të katërt finalistët për një arsye apo një tjetër mendojnë se vetë ata do jenë fitues të këtij edicioni.

Do jetë publiku ai i cili do vulosë përfundimisht se cilin prej 4 finalistëve, do të shpallë fitues të këtij edicioni të dytë./tch