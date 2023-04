“Luizi është shumë i vetëdijshëm...”/ Ronaldo zbulon arsyen pse Efi shkoi në finalen e BB VIP

Ronaldo Sharka ka treguar mëngjesin e sotëm në “Wake Up” se arsyeja pse Efi Dhedhes ka shkuar në finale, janë debatet që ka bërë me Luiz Ejllin.

Madje kurioziteti për një miqësi të prishur, është më i madh për publikun, sesa ndonjë marrëdhënie tjetër dhe kjo gjë e ka favorizuar më shumë atë.

“Nëse Efi do futej në shtëpi, do vazhdonte marrëdhënien e saj shoqërore me Luizin, ok, bukur, fansat do e pëlqenin, por asnjë gjë më tej. Pra Efi është në finale për shkak të situatës që u krijua me Kiarën, për shkak të situatës që u krijua me Luizin, sepse publiku vazhdon tani, dreqi ta hajë ka kuriozitet.

Është kurioziteti më i madh në një marrëdhënie shoqërore të prishur sesa ndonjë marrëdhënie, për shembull Dea-Efi, një hakmarrje që s’ka më vlerë sepse ka dy muaj”, tha gazetari i njohur.

I pyetur nëse mendon që Luizi e bëri faktor dhe i dha ai finalen, Ronaldo u përgjigj:

“Tani Luizi këtë thotë, unë këtë kam besuar që në fillim, sepse duke marrë parasysh që është një lojtar që vë re çfarëdo lloj detaji dhe nuk i shpëton asnjë lloj gjëje, Luizi është shumë i vetëdijshëm që nëse ai do debatonte me Efin, kjo gjëja do e fuqizonte në prime dhe do i jepte rëndësi.

Nëse nuk do krijonte këtë debat, pra ngjarjet të cilat Efi do të kishte në shtëpi, nuk do e favorizonin”.