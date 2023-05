“Luizi e meriton famën”/ Habit Monika Lubonja: Edhe unë mund të isha lidhur në BBV

Sot në “Ftesë në 5” me Bieta Sulon u diskutua manaxhimi i famës që kanë marrë ish-banorët e Big Brother Vip.

Monika Lubonja u shpreh e lumtur që Luizi përflitet për shuma të majme pagesash nëpër koncerte e postime. Sipas saj ai i meriton.

Thënë këtë, Lubonja sqaroi edhe një deklaratë për fituesin e këtij edicioni të BBV ku e kishte konsideruar të sinqertë si vetja.

“Luizi është quajtur i sinqertë. Edhe unë isha kokë më kokë me sinqeritetin e tij. Sepse unë kam qenë e sinqertë në gjënë që kam bërë.

Unë mund të krijoja histori aty, qoftë edhe një histori dashurie.

Po e krijoja, të betohem. Ti e di që unë nuk kam barriera.

Mbi të gjitha dua veten, po të dashurohesha me dikë, nuk do e bëja për hir të spektaklit apo për hir të klikimeve, por sepse do e ndieja”, u shpreh ajo.