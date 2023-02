Luizi djeg shaminë e beqarit, 'tërbohet' Amosi: Ishalla merr flakë i tëri (VIDEO)

Një skenë e pazakontë është regjistruar një natë më parë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother Vip II”.

Mbrëmjen e djeshme, vëllai i madh organizoi një dasmë për Luizin dhe Kiarën. Dyshja u martuan, madje dhuruan dhe puthjen e parë plot emocione e lot. Por jo të gjithë morën pjesë në dasëm. Amos Zaharia dhe Dea Mishel nuk preferuan ti bashkohen dasmës dhe ishin ulur në një cep të shtëpisë duke i shikuar nga larg e duke komentuar.

Komentet e tyre kanë shokuar mbarë opinionin publik dhe kanë tejkaluar çdo kufi etik. Ndërkohë që Luizi po digjte shaminë e beqarit, Amos i tha Deas: “Ishalla merr flakë i tëri. Ishalla uji i asaj pishine është i mbushur me benzinë“, dhe pas kësaj deklarata të dy filluan të qeshin e të argëtohen me deklaratën horror që tejkalon çdo kufi imagjinate.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



Kujtojmë se kjo ngjarja skandaloze nuk është e para pasi pak kohë më parë, një skenë tjetër “horror” u përshkrua nga Amos Zaharia, që i tregonte banorëve të “BB” si do ta dënonte ai Luizin, nëse do të kishte mundësi.

Pjesë nga biseda:

Kristi: Çfarë do t’i bëje? Do ta vrisje?

Amos: Jo, nuk do ta vrisja. E di unë se çfarë do t’i bëja, atë që meriton. Do ta çoja në mal, do ta zhvishja lakuriq, do ta xhiroja, do t’i thoja kërko falje. Pastaj shikoje ti, i jep më gojës…

Mbetet për tu parë nëse produksioni i “BBV” do të ketë kësaj here një vendim për Amos pas skenarëve horror që ai thur në mendjen e tij për Luizin.