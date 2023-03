Luizi dhe Kristi në sytë e Robert Aliaj, ja kush largohet të shtunën nga BBVA sipas tij

Luizi, Kristi apo Armaldo kush del të shtunën nga shtëpia e e Big Brother?! Është kjo një pyetje që mundon shqiptarët dhe sipas Robert Aliajt shtëpinë e Big Brother do ta lë?!….

“Kristi nuk del sepse është një profil shumë i veçantë aty. Del Maestro sepse nuk ka një luftë të argumentuar ose diçka. Ka vetëm përballje episodike.

Nuk ka profil”- tha ai në një intervistë për “Shqipëria Live” Përsa i përket dyshes Luizi dhe Kristi ai u shpreh se kanë kimi bashkë dhe i pëlqen kur ata debatojnë.

“Luizi me Kristin kanë një lloj kimie bashkë. Më pëlqen kur debatojnë. Janë të përmbajtur, nuk ofendohen.

Kristi është një djalë që principet e besnikërisë, burrërisë dhe nderit i ka shumë shqiptare. Unë e kuptoj lojën e Luizit, ata janë aty për të eleminuar njëri-tjetrin”, tha Roberti…

Roberti ka shfaqur shume here hapur simpatin e tij per Luizin duke then qe ai eshte nje djale shum inteligjent dhe i zgjuar. Ai eshte shprehur se ne kuadrin e nje loje si BBV Luizi eshte shume konkurent i forte.