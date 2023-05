Luizi bën videon për fansat, ata zbulojnë detajin që s'donte ta bënte publik

Luiz Ejlli postoi dje në “Instagram”-in e tij një video ku falenderoi fansat për mbështetjen e madhe që i kanë dhënë gjatë rrugëtimit në “Big Brother VIP”.

Këngëtari i njohur premtoi se do ua shpërblejë me gjithë ato gjëra që do bëjë me ëndrrën e tij që është muzika.

Mirëpo fansat kanë kapur dhe një detaj te video e Luizit. Prapa tij shihen disa piktura, që ndodhen në shtëpinë e Kiara Titos.

Kaq është dashur që komentuesit të shprehen të lumtur që çifti është bashkë.