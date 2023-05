Luizi bën planet e dasmës, zbulon si do t’i ulë banorët e “Big Brother Vip”

Mbrëmjen e djeshme Luiz Ejlli ka biseduar me 3 finalistët e tjerë të “Big Brother VIP 2” në lidhje me dasmën e tij me Kiara Titon. Ai po tregonte se si do i ulte nëpër tavolina banorët e këtij edicioni të BB VIP.

Krist Aliaj i tha se mund ta ulte me kë të donte, përveçse me Armaldo Kllogjerin.

Luizi: Ku ke qejf me të ulur? Do me u ul me finalistët apo me këto

Kristi: Ti i ndan ato, kujt i interesojnë

Efi: Do që të ulet gjithandej

Luizi: Me njerëz që i njeh

Efi: Në një tavolinë vetëm

Luizi: Tavolinat do jenë 8 vende dhe tavolina jote do jetë me Jonën, Eva, Genti, Ronaldo, Armaldo…

Dea: Më do mua? Nuk do e kesh atë luks.

Luizi: Ti do jesh në tavolinën më të zhurmshme edhe më e bukura ndoshta. Jona, Eva, Genti, Ronaldo, Kristi dhe Armaldo. Si dhe Antoneta e Bledi. Jeni tetëshja ku keni dy rrugë, ose me bërë qejf më shumë se të gjithë ose do ju fus një zarf të zi.

Tavolina tjetër do jetë Amos, Dea, Shpati dhe Nita, ta shohim a ka qenë në kuadër të lojës apo në të vërtetë. Këtu do jetë dhe Diola që Nita ta ketë një mbështetje. Xhonatani me Diolën, Herioni. Madje heq Bledin nga ju dhe lë Mikelen andej. Po rritet piaca te tavolina tjetër, Olta, Efi, Kejvina, Zhaklina Gjolla.