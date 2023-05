Luiz Ejlli prezanton Big Brother 3 me Arbana Osmanin? Ofertat marramendëse ndaj fituesit

Një video që po qarkullon në rrjet tregon se Luiz Ejlli do të jetë pjesë e Big Brother 3, por këtë herë jo më si banorë po si pjesë e produksionit. Shumë aludime ka se do të jetë opinionist e disa tjerë thonë se do të jetë krah Arbana Osmanit si prezantues.

E gjithë kjo ngelet enigmë dhe nuk ka asnjë reagim zyrtar nga fituesi i BBV. E vetmja gjë që na ngelet është vetem të presim kur të filloj edicioni i ri.