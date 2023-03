Luiz 'dorëzon' Kiarën, zgjedh banorin që do të marrë me vete në finale: Nuk e çova dot të dashurën time

Luiz Ejlli duket se është bindur dhe nuk do të lërë shtëpinë e Big Brother Vip nëse Kiara e humb nominimin kokë më kokë me Olta Gixharin. Mes personave që mendon të marrë me vete në finale nuk është më Kiara, por Kristi. Këtë e ka treguar në një bisedë me artistin.

Luizi: Unë ty të dua në finale.

Kristi: Po pse flet kot, ti doje Kiarën në finale e nuk e çove dot..

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Luizi: Po e du o vlla, po nuk e çova dot, po ça ti bëj unë, edhe ti po dole në përballje kokë më kokë me mua, ça të bëj unë…

Atë nuk e kam unë në dorë, unë kam situatën këtu brenda në dorë, që ti për shembull të dalësh kokë më kokë me banorë më të dobët…

Njerëzit e dinë se çfarë kam thënë për ty, e dinë që të kam shtrënguar dorën dhe më ka dalë loti kaq. Nuk e harroj.

Kristi: E di, e di.

Luizi: Unë s’kam gjë me ty, unë them e di vetë se ça të bëj të dielën ty, e të hënën e ti mua po ashtu. Po dolëm në nominim kokë më kokë s’kam ça bëj.