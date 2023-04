“Luftërat tuaja bëjini vetë”/ Luizi i kthehet keq Efit: Ti po merresh me portale...

Efi ka dashur të sjellë ditën e sotme një episod të vjetër, duke përmendur “shakatë e zeza” të Amosit dhe Deas, gjatë dasmës së Luizit dhe Kiarës.

Pasi Efi ka treguar komentet e Amosit për Luizin, ky i fundit i ka kërkuar Efit të mos e përmendë këtë temë, pasi po e shfrytëzon për lojën e saj.

Efi: Në momentin që po bëhej dasma “Nëse do kishin mundësi ta merrnin Luizin ta lidhnin në një pyll dhe do i vinin flakën, nëse do ishte pishina e mbushur me benzinë.

Luizi: Kjo temë është sqaruar, është mbyllur, tani për çfarë po e sjell? Luftërat tuaja bëjini vetë.

Dea: Mua më vjen vërtet keq, edhe pse kam qeshur nuk e kam pasur seriozisht për ta bërë.

Luizi: A të dukem i mërzitur unë, jo kështu që rri e qetë.

Dea: Më vjen shumë keq sepse nuk e kam pasur me të keq. Nuk e kam pasur në mendje ta bëj.

Luizi: Nëse do të hapet kjo temë atëherë ka vetëm një arsye

Efi: Seriozisht e ke

Luizi: Po. Prandaj po them nëse merresh me tituj portalesh që i transformojnë gjërat...

Efi: Okej, po të kërkoj ndjesë.