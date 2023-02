"Luani është i fortë", Kiara shkon tek muri i burgut dhe tenton ti flasë Luizit

Kiara Tito ka tentuar diten e sotme te komunikoje me Luizin qe ndodhet i izoluar ne "Burg Brother Vip" per shkak te penalizimit si pasoje e diskutimit te nominimeve.

Izolimi ndau çiftin Kiara-Luiz.

Ky i fundit do qëndrojë i burgosur bashkë me Armaldon, Kristin dhe Oltën deri të martën kur do jetë edhe “Prime” i radhës.

Por nuk ka kaluar një ditë nga “burgoaja” dhe Kiara e ka ndjerë mungesën e Luizit.

Ajo shkoi te muri rrethues i burgut dhe për pak minuta bisedoi me Luizin, ku i tha se e ka marrë shumë malli për të.

Armaldo i cili ishte prezent, duke folur me batuta, i tha Kiarës se e ka mirë burrin.

Armaldo: Mos u shqetëso se e ke mirë burrin.

Kiara: Çfarë thotë Maestro?

Armaldo: Luani, Luani është i fortë./tch