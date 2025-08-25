Luana Vjollca kalon pushimet në të njëjtin vend me Krenar Çoçajn dhe Endi Demnerin, ndjekësit shpërthejnë në komente
Prej kohësh kanë qarkulluar zëra për lidhjen mes moderatorës Luana Vjollca dhe biznesmenit kosovar Krenar Cocaj, marrëdhënie që nuk u bë kurrë publike. Ndarja e tyre nuk është konfirmuar zyrtarisht, por u dha të kuptohej nga ndryshimet në postimet dhe daljet publike.
Pak javë më parë, Krenar Cocaj u pa në Ibiza pranë modeles Endi Demneri, duke konfirmuar nisjen e një lidhjeje të re. Çifti aktualisht po shijon pushimet luksoze në St. Tropez, një destinacion i preferuar i VIP-ave.
Për habinë e ndjekësve, në të njëjtin vend ndodhet edhe Luana Vjollca, e cila po ndan me publikun foto dhe video ku shfaqet me mikeshat e saj, në klube, restorante dhe plazhe luksoze.
Detajet nuk kanë kaluar pa u vënë re, dhe fansat kanë nisur të komentojnë se Luana duket se ka zgjedhur të njëjtin vend ku ndodhet ish-partneri me të dashurën e re, duke e quajtur atë “përndjekëse”.
Disa ndjekës aludojnë se postimet e moderatorës janë një mënyrë për t’i treguar çiftit se ajo është po aq mirë, edhe pas ndarjes.