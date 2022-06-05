LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Luana ndan videon e ëmbël me mbesën Marget, por ja kush e bëri komentin më të bukur

Lajmifundit / 5 Qershor 2022, 17:04
Showbiz

Luana ndan videon e ëmbël me mbesën Marget, por ja kush e

Marina Vjollca dhe Getoar Selimi u bënë prindër për herë të parë në nëntorin e kaluar.

Ata mirëpritën në jetë një vajzë, që e pagëzuan me emrin Marget.

Që nga ai moment, moderatorja nuk nguron herë pas here të publikojë foto me vogëlushen, por pa i zbuluar portretin e plotë.

Ndërsa së fundmi, ka qenë tezja e Margetit, Luana, e cila ka publikuar një video me të dhe Marina që e mbante në krahë.

“Vdes tezja per ty Marget”, ka shkruar ajo krahas videos, ndërkohë nuk ka nguruar edhe një koment nga e motra, e cila ia ka kthyer:

“Edhe Marget mbaron per ty tezhe Ana”.

Ky koment është pëlqyer shumë nga të gjithë, madje është cilësuar edhe më i bukuri.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion