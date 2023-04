Llogaria e GoFoundMe, flet miku i Luizit: Nuk ka nevojë për lëmoshë, është kandidat për kryeministër

Miku i ngushtë i Luizi Ejllit, Joni Ndoja ka komentuar lojën e këngëtarit brenda Big Brother ku dhe javën e kaluar u shpall sërish konkurrent i preferuar nga publiku.

I ftuar në ‘Fun Club’, Ndoja ka shuar disa pikëpyetje që kanë fansat e Luizit në lidhje me llogarinë ‘Go Found Me’ që u hap në adresën e këngëtarit, ku tha se ky i fundit nuk ka nevojë për lëmoshë pasi ai është artist dhe paratë e grumbulluara do i çojë për bamirësi.

Lidhur me familjarët e tij, Joni ka treguar se në Tiranë ka mbërritur nëna e Luizit e cila në ditët në vazhdim mund ta surprizojë djalin e saj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pjesë nga biseda:

Luizi do hapë Go found me vetëm për bamirësi, si ai vërtetë është?

Luizi është shumë i vërtetë, unë e njoh si me lek si pa lekë. Ai nuk ka nevojë për lëmoshë, edhe ato lek që janë mbledhur besoj do i çojë për bamirës, Luizi ka shpirtin e pasur është artist.

Si ka qenë rrugëtimi i tij, sërish i preferuari?

Ai është kandidat për kryeministër jo vetëm për fitore. Ai ka bërë maksimumin, më ka dalë jashtë parashikimeve. Të arrijë të perceptojë banorët dhe ti rezistojë të gjithë bërrylave.

A ka ardhur vërtet motra e Luizit, është takuar me familjen e Kiarës?

Jo motra nuk ka ardhur, por nëna e cila besoj së shpejt do të jetë për surprizën e Luizi. Motra jo, janë adresat fake në Intagram që kanë përfituar pafund, që nëse do ishte vetëm një adresë do ishte me mbi 1 milion folloëers.