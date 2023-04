"Llafazan, shko lëpihu te Luizi"/ Beniada sherr me Ronaldon: Plas nga inati

Një debat i ashpër është zhvilluar mes Ronaldos dhe Beniadës në rubrikën “Në Trotuar” në E diell.

Përplasja nisi pas një komenti që Ronaldo i ka thënë Jorit në shtëpinë e Big Brother duke përmenduar Beniadën.

“Ti rri kot dhe nuk e di se si shoqa jote Beniada ka shkuar në finale”, ka qenë ky koment i gazetarit që ka zemëruar Beniadën.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në debat nuk kanë munguar ofendimet ku Beniada e ka qaujtur “llafazan” Ronaldon, ndërsa ky i fundit e ka thumbuar duke thënë “unë të paktën di të flas, t’i mëso të flasësh”.

Pjesë nga debati:

Ronaldo: Të pash shumë të revoltuar, as te grimi nuk më fole. Njerëzit e televizionit ca kritika duhet ti marrin në konsideratë. Të pëlqen s’të pëlqen është çështje tjetër.

Beniada: E di çfarë më ka habitur mua, kur njerëzit të bëjnë lajka, komente live dhe pastaj hyjnë në Big Brother dhe nuk mendojnë lojën e tyre, por analizojnë lojën e të tjerëve. Mua kjo më bën të mendoj që kjo, ose është strategji ose ti je fallso.

Se kështu bërë edhe me Kiarën, i the unë të kam shoqe, unë të vlerësoj dhe kur dole the që Kiara nuk e meritonte finalen. Për Çfarë arsyeje unë duhet t’i jap rëndësi një personi si ty? Në Big Brother për strategji bërë si mbret. E di që edhe mbretërit bie. Kur bien me kokë…

Ronaldo: Siç ke rëndë ti zemra.

Beniada: Ku kam rënë unë?

Ronaldo: Nuk e ke më shkëlqimin që ke pasur. Tani zemra ime bëjë ndonjë gjë tjetër.

Beniada: Unë shkëlqej gjithmonë. Ti ke inat, plas nga inati që s’ke arritur asgjë aty brenda, dole një herë, dole dy. E ja ku erdhe…populli reflekton si dole një herë si dole dy. Dhe të marrsha të ligat.

Ronaldo: Shyqyr që të paska zgjuar komenti im, se ishe në gjumë. Unë ndoshta s’kam arritur në finalen e Big Brother, e ndoshta s’kam shkëlqyer sa ti, por unë të paktën do kem një karrier televizive jashtë dhe të paktën nuk u zë vendin të tjerëve. Unë di të flas mirë në gjuhën televizive, ti mëso një herë të flasësh

Beniada: E pamë sa bukur flisje dhe shaje, sa bukur i ul njerëzit për të ngritur veten tënde.

Ronaldo: Tregohu zemërmirë dhe lërja vendin ca njerëzve që dinë të flasin dhe dinë të komunikojnë.

Beniada: Ti ik lëpihiu Luizit, futu prap brenda lëpiu Luizit dhe kështu shkon në finale. Fol se je shumë i shkathët. Llafazan.