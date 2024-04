Lisi zbulon 2 banorët që kanë kryer marrëdhënie brenda shtëpisë së BBV 3: Kam dëgjuar…

Një nga personazhet më të dashur të këtij sezoni të “Big Brother Vip 3”, Lisi ka zbuluar shumë të vërteta në “Glamour Zone”.

Tek gabimet e tij që e penalizmi, Lisi tha se kanë qenë analizat e shkurtra që ka bërë gjatë mbrëmjes të Prime, të cilat zakonisht i bënte në dhomën e rrëfimit, larg E sikur të mos mjaftonte kjo, ish-banori konfirmoi dhe emrat e dy personazheve që kanë kryer marrëdhënie brenda formatit.

Pjesë nga intervista:

Ester Bylyku: Më trego një sekret për Meriton Mjekiqin…

Lisi: Mendoj që ai vërtetë e do Ilnisën. Kur kam dalë nga shtëpia kam dëgjuar disa të tundura krevati. Tani, nëse ka arritur në atë pikë, do të thotë që vërtetë e do.