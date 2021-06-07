Lili Diana vjen në jetë, “vërshojnë” urimet nga Pallati Mbretëror për Harryn dhe Meghan
Situata e tensionuar mes Pallatit mbretëror dhe Princ Harrit me bashëshorten e tij, duket se ngadalë po zbutet. Si fillim ishte vdekja e gjyshit, princ Filipit që afroi Harryn dhe familjen, tani dhe ardhja në jetë e vajzës së tyre, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.
Menjëherë pasi Duka e Sussex njoftoi për këtë lajm, ka ardhur urimi nga Mbretëreshë Elizabeth. Po ashtu urimi erdhi edhe nga Princi i Uellsit dhe Duka i Kembrixhit.
Sigurisht urimi erdhi edhe nga gjyshi i Lilibet, Princi Charles. “Urime Harry, Meghan dhe Archie për ardhjen e Lilibet Diana”, shkruan ai në Tëitter.
Vëllai i Harryt, princi William dhe Dukesha dhe Cambridge gjithashtu uruan ardhjen në jetë të vajzës së çiftit.