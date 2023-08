Lei Kraja ‘i zuri vendin’ në “Pushime On Top”, flet për herë të parë Zhaklin Lekatari

Intervista e Zhaklin Lekatarit në “Pushime On Top” ka nisur ndryshe nga ato me personazhet e tjera.



Për një moment, ajo dhe Eni Shehu kanë marrë rolin e moderatorëve dhe me shaka, kanë prezantuar si të ftuarën e tyre Lei Krajën.

Lei Kraja: “Le ta nisim intervistën tani, sepse ti Zhaklin je e ftuara ime, më ke marrë vendin e punës”

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Zhaklin Lekatari: “Jo Lei, më duket se ma ke marrë ti mua vendin e punës…”

Eni Shehu tregoi edhe njëherë për nisjen e sezonit, kohë në të cilën ai ka dashur shumë që në krah të kishte Zhaklin Lekatarin si bashkëmoderatore.

Zhaklin Lekatari: “Ftesën për ‘Pushime On Top’ e kam refuzuar unë, pavarësisht se Enin e dua shumë, njihemi prej kohësh dhe kuptohemi shumë mirë me njëri-tjetrin. Por rastisi në periudhën që BBV sapo kishte mbaruar dhe unë s’ndihesha gati. Eksperienca si opinioniste ka qenë e lodhshme dhe nga ana tjetër, ‘Pushime On Top’ është një projekt që të merr shumë kohë dhe angazhim”