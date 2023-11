Ledjana e “Per`puthen”, mesazh te koduar per rivalen me foto provokuese

Ledjana Prenga duket se po ngacmon në mënyre të koduar rivalen e saj Antonelën, lidhur me vendimin e saj për tu tërhequr nga Mevlani.

Ledjana ka postuar ne rrjete sociale një foto shumë seksi, ku shkruan se “çdo gjë ndodh për një arsye”.

Nuk dihet se çfarë ka dashur te thotë saktesisht, por mesa duket do të tregoje qe edhe fale fizikut të saj, është me ne avantazh se Antonela dhe se Mevlani do të zgjedhë ate për te dalë nga emisioni të përputhur./lajmifundit.al