Ledioni i zuri vendin për prezantimin e 'BBV3', reagon pas 'furtune' Arbana Osmani (Foto)

Mbrëmjen e së shtunës, nis spektakli i shumëpritur dhe shumë komentuar i ‘Big Brother Vip’. Tashmë është zyrtarizuar, se prezantues do të jetë Ledion Lico duke zëvendësuar në këtë pozicion Arbana Osmanin.

Ky lajm nuk pritej për shumë ndjekës të formatit të njohur dhe secili ndau mendimin e tij lidhur me përzgjedhjen e re të ‘TCH’ për këtë edicion të tretë.

Megjithatë, Arbana sot ka bërë edhe ragimin e saj të parë lidhur me lajmet që qarkullojnë prej ditësh me emrin e saj dhe të Ledionit, për të cilin shpreh bindjen se do ta moderojë shkëlqyer spektaklin. Prezantuesja gjithashtu konfirmon rikthimin në ekran së shpejti.