Laert Vasili flet troç: Të hapen shtëpitë publike, unë do shkoja! Edhe në kohën e Zogut kishte

I ftuar në “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën, ka qenë aktori i njohur dhe njëkohësisht finalisti i “Big Brother VIP Albania 4”, Laert Vasili. Ai ka folur më shumë për karrierën e tij artistike, rrugëtimin e tij në këtë edicion të reality show, mendimin e tij për fituesin, Gjestin, por dhe shumë më tepër…

Në një intervistë për podcastin e Ilnisa Agollit, “Flet”, the që ke qenë i dashuruar me një prostitutë. Kohët e fundit ka shumë lajme në Shqipëri për eskorta, a i gjykon ato? Se kjo vajza me të cilën ke qenë i dashuruar ka qenë në rregull me ligjin, në shtëpi publike…

Nuk ka shtëpi publike në Shqipëri.

A duhet të hapen?

Për mua, po. Ka pasur në kohën e Zogut, merre me mend. I bie që Zogu ishte më përparimtar se ne.

A do t’i frekuentoje po të hapeshin?

Nëse nuk do të isha në një marrëdhënie, po. Nëse do të isha në një marrëdhënie, jo.

Çfarë mendon për këto vajza që vendosin të shesin trupin?

Më vjen keq kur mendoj se çfarë do i thonë vetes kur të bëhen nëna dhe si do përballen me pendesën. Nëse do të ketë pendesë, se po flasim për shpirtin njerëzor. E ke dëgjuar atë frazën që thotë: ti ke shitur shpirtin? Ka shumë që e kanë shitur shpirtin. Por drita është më e fortë se errësira, e mund atë.