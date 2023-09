Laert Haxhiu i vuri tritol butikut të Noizyt, reagon Cllevio: Shokët i kam psikopata

Reperi Kleviol Ahmetaj, i njohur me emrin e artit si Cllevio Serbiano, ka reaguar për herë të parë për zbardhjen e një sërë ngjarjesh kriminale dhe ku si i dyshuar kryesor është shoku i tij i ngushtë, shtetasi Laert Haxhiu.

Një ndër ngjarjet për të cilat Haxhiu dhe grupi i tij akuzohen nga drejtësia shqiptare, është dhe ajo e shkatërrimit me tritol të butik të reperit Rigels Rajku, i njohur si Noizy.

Kryepolici Muhamet Rrumbullaku ka deklaruar këtë të enjte kur ka bërë bilancin e arrestimeve dhe ngjarjeve të zbardhura, se butik i reperit është shkatërruar me tritol nga grupi i Haxhiut. Biznesi ishte në pronësi të babait të Noizyt, shtetasit Bashkim Rajku.

Reperi Cllevio Serbiano ka reaguar për herë të parë mbrëmjen e sotme, duke shkruan në llogarinë e tij në Instagram se ai nuk është ankuar ndonjëherë te shokët, por se ata janë “psikopata” dhe kanë kryer vetë gjithçka.

Muaj më parë kur nisi konfliktin me Noizyn, reperi Cllevio Serbiano u shpreh në rrjetin “Tik Tok” se ai ishte shok fëmijërie me Laert Haxhiun dhe nëse ankohej te ai, i kërkuar i drejtësisë shqiptare do të merrte hak. Dyshohet se tritoli në butikun e Noizyt ka ardhur pikërisht pas rrahjes së Cllevios në Durrës.