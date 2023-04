“La punën dhe...”, Dea dhe Jori flasin për bashkëjetesën: U bë psikopat dhe më stresonte mua

Dy banoret e shtëpisë më të famshme në Shqipëri Dea dhe Jori kanë zgjedhur të tregojnë momente nga lidhjet e tyre dy vajzat kanë pohuar se te dyja kanë qenë pjese e një marrëdhënie që ka vazhduar me bashkëjetesë, ndërkohë Jori e cila ka treguar pak më shumë tha se ajo marrëdhënie i përkiste periudhës së covid-19-s dhe u bë shumë e mërzitshme dhe toksike, modalja bukuroshe gjithashtu na zbuloi se gjate asaj periudhe ajo po studionte.

Gjate bisedës Jori edhe ka këshilluar dhe ka dhëne disa mesazhe te forta për çdo vajze kur tha se jeta e asnjë vajze nuk duhet varur nga partnerët e tyre por duhet te fokusohen në gjërat primare të jetës se tyre, siç janë puna dhe shkollimi i mirë.

Pjesë nga biseda:

E shikoja çdo dite nuk i thash jo e merrja në telefon, flisja ai donte gjithmonë të rrinte me mua se ishte vetëm.

Dea: Mos ka dashur të bashkëjetoni të rrinit gjithë kohës bashkë mbase

Jori: Po e donte por i thosha unë jo është muhabet tjetër po ai me stresonte mua më thoshte ti nuk ma var ti nuk ke interes, ka qenë koha e covid-19 ai nuk kishte çfarë të bënte kurse unë kisha sepse kisha librat studioja .

Dea: Po ta doje edhe ti aq shumë do ta doje edhe ti një bashkëjetesë me të

Jori: Jo por ai u bë psikopat ai me thoshte mua ti nuk më do më, dhe unë i thosha se edhe para covid-19 kështu kemi qenë por ai nuk punonte un jam kështu një ditë dua të qëndroj me ty gjithë ditën e një dite tjetër dua te iki diku vetëm nuk dua fare të shikoj njeri dua hapësirën time. Kur ishim në periudhën e covid-19 ai e la punën dhe aty u shkatërrua lidhja. Unë kam bashkëjetuar një vit për mua marrëdhënia funksionon kur nuk je gjithë kohës bashkë.

Dea: Edhe unë kam bashkëjetuar .

Jori: Jeta jote nuk duhet të jetë e varur nga ajo marrëdhënie se pastaj përfundon. Duhet te jesh e aftë te jesh e lumtur vetë.