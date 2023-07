Ky është qyteti i radhës që ka zgjedhur vajza e ish-presidentit Trump për të pushuar në Shqipëri!

Çdo vit edhe më tepër Shqipëria po “popullohet” nga turistët. Prej disa ditësh biznesmenia e njohur amerikane Ivanka Trump, vajza e ish- presidentit Donald Trump ndodhet në Shqipëri duke shijuar bregdetin e jugut.

Fillimisht ajo vizitoi Sarandën para pak ditësh, e cila u zbulua përmes disa fotove të bëra virale nga mikesha e ngushtë e babait të saj, Ildiko Varga.

Por ajo nuk është mjaftuar me kaq, me jahtin e tyre Ivanka bashkë me bashkëshortin e saj Jared Kushner kanë mbërritur në bregdetin e Jalës për të kaluar këto ditë të nxehta vere, që në fakt kanë pushtuar pjesën më të madhe të globit.

Siç duket vajza e ish- presidentit qenka mrekulluar nga Shqipëria pasi edhe vitin e kaluar ajo erdhi dhe vizitoi Përmetin, Kepin e Rodonit, Butrintin dhe ishullin e Sazanit nën shoqërinë e bashkëshortit dhe Naser Al Kalif i cili është presidenti i PSG-së. Deri tani ende nuk ka pasur ndonjë postim nga vetë Ivanka, por ndoshta ajo ka vendosur që t’i kalojë këto pushime në privatësi të plotë.