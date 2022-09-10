LEXO PA REKLAMA!

Ky është mesazhi i Amit për Ermalin pas 12 vitesh martesë...

Lajmifundit / 10 Shtator 2022, 17:39
Showbiz

Nëse ai është gjithmonë burri jotradicional, që edhe në ditë të shënuara specifike, gjen mënyrën të urojë, festojë apo shpërndajë emocionet sipas mënyrës së tij, Ami mbetet ‘brenda kornizave’ me urimet e saj për njeriun e zgjedhur të jetës.

Sot, 12 vjet pas martesës së tyre, Ami dhe Ermali janë prindër të lumtur të dy fëmijëve dhe vijojnë të shijojnë sukseset në fushat e tyre.

Në një kolazh fotosh në llogarinë e saj në Instagram, Ami ka shkruar edhe një urim për Ermalin duke i uruar atij 12-vjetorin e martesës.

Ajo shkruan: 

"Gezuar përvjetorin e marteses dashuria ime, bashkeudhetari im i jetes!

Me ty ne cdo kohe, bashke ne suksese apo sfida ,jeta eshte nje eksperience jashtëzakonisht e bukur! Te Dua!❤️"

