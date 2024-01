Kushëriri i Kiarës vdiq në aksident, mediat italiane: Sapo ishte martuar!

Ai ishte martuar pak ditë më parë dhe kishte shkuar në Itali nga Shqipëria, të shtunën së bashku me motrën e tij, për të festuar ditëlindjen e kushërirës së tij me të cilën ishte shumë afër, duke konfirmuar se sa e rëndësishme ishte për të që të mbante lidhje të ngushta me të afërmit.

Për fat të keq ai e ka pritur vdekjen në rrugë. Ky është fati tragjik i 30-vjeçarit Dorjo Duka, banues në Tiranë, i cili humbi jetën natën e së dielës së 21 janarit pas përplasjes së tmerrshme kokë më kokë që ndodhi në Ponte Meduna, përgjatë Pontebbana, në Pordenone, mes makinës “Fiat Grande Punto” me të cilën ai drejtonte dhe një “Mercedes CLA”, drejtuesi i të cilit kaloi papritur në korsinë e kundërt.

Dorjo ishte kushëriri i moderatores së njohur Kiara Tito, e cila dje bëri një reagim prekës për të.

“Një lajm që na tronditi të gjithëve familjarisht. Një nga njerëzit me shpirtin më të mirë, por aq i mirë ishe sa zoti të deshi për vete. U prehsh në paqe kusho”, shkroi Kiara ditën e djeshme.

I vetmi ngushëllim në dramën që po përjetojnë të dashurit e tij dhe komuniteti shqiptar i zonës, është kushëriri njëzet e pesë vjeçar që ishte në makinë me të, i transportuar në kushte shumë të rënda për në spitalin e Pordenones, duket se po përmirësohet pak.

Prokurori i Prokurorisë Publike të Pordenone, Federico Baldo, i cili si zakonisht hapi procedimin penal për veprën penale të dyshuar të vrasjes në rrugë (të rënduar nga dëmtimet shumë të rënda që i janë shkaktuar edhe pasagjerit të Puntos), ku përfshihej drejtuesi i Mercedesit, një 45-vjeçari nga Codogne, në zonën e Trevisos, nuk e gjykoi të nevojshme kryerjen e autopsisë së trupit të viktimës, pasi ishte e qartë se vdekja ishte vetëm për shkak të traumave shumë të rënda të raportuara në aksident. Prandaj, në orët e ardhshme Prokuroria Publike do të lëshojë autorizimin për varrimin dhe kështu familja do të mund të riatdhesojë trupin e të dashurit të tyre në Tiranë, ku do të bëhet varrimi.

Dorjo Duka, një i ri gazmor, gjithmonë i disponueshëm, i cili punonte në një kompani ndërtimi dhe, siç u përmend, ishte shumë i afërt me familjen e tij, la në dhimbje të pafund gruan e tij Irisin, me të cilën ishte martuar më 12 janar 2024 pas mbi gjashtë vitesh të fejesës, prindërit, një vëlla dhe një motër në pritje (në një muaj do të lindë) një djalë të vogël që nuk do ta njohë kurrë dajën e tij, të gjithë të emigruar në Belgjikë.

Studio “3A-Valore SpA”, një kompani e specializuar në nivel kombëtar për dëmshpërblimin e dëmeve dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, së bashku me avokatët Laura Fagotto e Bar Pordenone, mbron ligjërisht anëtarët e familjes.

