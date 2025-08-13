Kush nga personazhet publike ka bërë më shumë ndërhyrje? Doktor Rori: Ku fillon Elvana Gjata dhe mbaron Bora Zemani…
I ftuar në episodin e radhës të “Flet”, ka qenë kirurgu plastik Robert Renxa.
Ai ka folur më shumë për ndërhyrjet estetike, çfarë preferojnë më shumë shqiptarët, por dhe duke treguar disa të pathëna…
Kush nga personazhet publike në Shqipëri mendon se ka bërë më shumë ndërhyrje?
Nuk është një. Nuk është një se nuk dihet ku fillon Elvana Gjata dhe ku përfundon Efi apo Bora Zemani, apo Luana…
Të gjithë kanë bërë ndërhyrje, ne po marrim këto personazhet që janë më in në showbiz. Nuk jam kundër, unë kam bërë më shumë se ato në fytyrën time. Problemi është që nuk kam dalë jashtë vetes.
Më mirë buzë bio apo të bëra?
Më mirë ajo që të bën të ndihesh ty rehat. Nëse ti ke ndonjë problem me simetri, apo humbje volumi, apo një defekt… Unë me ndërhyrjet që kam bërë në fytyrë jam shumë rehat.