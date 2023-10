Kush nga ish-banorët e BBV ka fituar më shumë ndjekës në “Instagram” këtë javë?

“Social Top 5”, një rubrikë e emisionit “Live From Tirana” që sjell vëmendjen tek personazhet e famshëm, qofshin ata shqiptarë apo të huaj. Teksa të gjithë jemi gjithë sy e veshë se çfarë postojnë yjet në rrjete sociale, kjo ndikon dhe tek numri i tyre i ndjekësve në “Instagram”. Por cilët janë ish-banorët e shtëpisë së “BBV” që kanë spikatur në “Instagram”?

10. Efi Dhedhes ka qenë padyshim një nga protagonistet e këtij edicioni të dytë të ‘Big Brother VIP 2’ që arriti të ketë një sukses të jashtëzakonshëm. E komentuar në rrjet për lojën e saj brenda shtëpisë, raportet me Luizin, e padyshim edhe për jetën e saj private. Edhe këtë javë ajo vazhdon të ketë rënie, pasi ka humbur 2 mijë ndjekës.

9. Ronaldo Sharka është një nga konkurrentët e këtij sezoni në “DWTS” së bashku me disa nga ish-banorët e tjerë të “Big Brother 2”. Këtë javë ai ka humbur 1 mijë ndjekës dhe numëron 532K.

8. Jori Delli ka qenë padiskutim një nga personazhet më të përfolur të ‘BBV 2’ edhe pse qëndrimi i saj si banore në shtëpinë më të famshme në Shqipëri zgjati shumë pak. Tashmë ajo po shijon romancën e saj me reperin italian Fred De Palma. Jori po ashtu si Ronaldo ka humbur 1 mijë ndjekës.

7. I njohur për zërin e tij dhe talentin në muzikë, Armaldo Kllogjerin tani do ta shikojmë edhe në arenën e kërcimit si konkurrent në spektaklin “Dancing With the Stars”. Megjithatë, që nga hera e kaluar ai nuk ka ndryshuar aspak në numrin e ndjekësve të tij.

6. Dea Mishel ka qenë gjithashtu në vëmendjen e publikut edhe pas daljes së saj nga shtëpia e “BBV” si një nga finalistet e edicionit të dytë. Ajo ka treguar në Top Albania Radio se vazhdon të ruajë një shoqëri shumë të mirë me disa nga banorët edhe pas daljes nga shtëpia dhe përfundimit si eksperiencë. Dea në krahasim me javën e kaluar nuk ka ndryshuar në numrin e ndjekësve.

5. Keisi Medini po ashtu nuk ka pësuar ndryshime në ndjekësit e saj në “Instagram”. Ajo numëron sërish 366K.

4. Luiz Ejlli, fituesi i “Big Brother VIP”, si edhe protagonist i filmit “Në kuadër të dashurisë”, do të ketë një performancë speciale ekskluzivisht për DWTS. Po ashtu edhe Luizi nuk ka ndryshuar numrin e ndjekësve të tij, pasi numëron sërish 613K.

3. Në ndryshim nga javët e kaluara, këngëtarja Nita Latifi është rritur në numrin e ndjekësve. Ajo është rritur me 1 mijë ndjekës.

2. Dihet tashmë se Olta Gixhari do të jetë pjesë e filmit “Në kuadër të dashurisë” dhe madje në një nga rolet kryesore së bashku me Luiz Ejllin. Këtë javë ajo renditet në vend të dytë me 1 mijë ndjekës më shumë.

1.Vendi i parë për këtë javë shkon për Kiara Titon me 1 mijë ndjekës më shumë nga java e kaluar. Faqja zyrtare e DWTS në “Instagram” ka postuar promon e “DWTS Fan Club”. Ky program do të moderohet nga Kiara Tito dhe do të transmetohet çdo të diel ora 12:45 në Top Channel.