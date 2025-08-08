LEXO PA REKLAMA!

"Kush je ti mor…”/ Personazhi i "Tiktok" Genard Hajdini rrëfen si u dhunua: Më goditi disa herë

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 21:59
"Kush je ti mor…”/ Personazhi i "Tiktok" Genard

Në orët e para të mëngjesit të 3 gushtit, personazhi i njohur i rrjeteve sociale, Genard Hajdini, është dhunuar së bashku me babanë e tij në ambientet e një lokali në kryeqytet.

Në një intervistë për Top Channel pesë ditë pas ngjarjes, me hematoma ende në fytyrë, Genardi rrëfen sesi nisi konflikti, ku fillimisht u dhunua babai i tij nga një klient në lokalin ku ndodhej, dhe më pas u dhunua edhe ai.

Genardi, i njohur për historinë e trishtë të jetës së tij, tregon se nuk ka konflikte me askënd dhe se rastin do e ndjekë deri në instancat më të larta të drejtësisë.

 

 

 

 

 

 

 

