Kush janë pretendentë për fitore? Efi zbulon emrat e katër finalistëve

Efi, Kiara dhe Luizi po bënin një parashikim, se cilët banorë mendojnë ata se do shkojnë në finale.

Luizi herë me shaka dhe herë me seriozitet, ka thënë se ai nuk do jetë fitues. Efi i tha atij, se në këtë pikë të lojës, me kaq banorë sa janë, ai duhet ta ketë një panoramë të përgjithshme se kush do shkojë në finale.

Luizi u shpreh se ai emrat i ka, por nuk ka dëshirë t’i thotë, pasi kjo gjë do ndikonte për mirë në sy të publikut.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Efi nga ana tjetër tha se ajo e sheh veten në finale dhe bashkë me të ka dëshirë të jenë Luizi, Nita dhe Kristi.