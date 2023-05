Kurorëzojnë dashurinë në martesë, zbulohet vendi i dasmës së Luizit dhe Kiarës

Sikurse është bërë me dije mbrëmjen e nesërme në finale e “Big Brother VIP” Luizi dhe Kiara do kurorëzojnë në martesë lidhjen e tyre.





Në një intervistë për ‘Fan Club’ Kiara zbuloi të martën se tezja e saj do jetë dëshmitare dhe tha se kishte provuar disa fustane. “Kam thënë që dua një fustan të gjatë, por kam ndryshuar mendim. Ndoshta do të vij me diçka krejt tjetër…”- deklaroi Kiara.

Ndërkohë në rrjete sociale është ”zbuluar” dhe vendi se ku do të mbahet ceremonia e celebrimit. Është pikërisht Bashkia e Tiranës, ku nesër mbrëma do të kthehet në një ambient magjik për çiftin e vetëm të BB Vip 2 që do të martohen.