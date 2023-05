Kurorëzimi i Mbretit Charles III, princi Harry braktis ceremoninë për ditëlindjen e djalit

Princi Harry pa nga afër ndërsa babai i tij u kurorëzua mbret më 6 maj, por u kap duke bërë një dalje të nxituar.

Kurorëzimi i monarkut theu traditën pasi është kurorëzimi i parë që bëhet të shtunën në 100 vjet.

Kurorëzimi përfshinte gjashtë faza. Njohja, betimi, vajosja, çmimi, kurorëzimi dhe nderimi, ndërsa në qendër të kurorëzimit është lyerja me vaj të shenjtë. “Unë po shkoj direkt në aeroport,” tha Harry sipas një burimi të HELLO!. Princi la gruan e tij, Meghan Markle, në shtëpinë e tyre në Montecito me dy fëmijët e tyre, Princin Archie dhe Princeshën Lilibet.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Princi Harry ishte në Britaninë e Madhe për të marrë pjesë në kurorëzimin e babait të tij, Mbretit Karl, i cili u zhvillua në të njëjtën ditë me ditëlindjen e Archie.

Pallati tha: “Pallati Buckingham është i kënaqur të konfirmojë se Duka i Sussex do të marrë pjesë në ceremoninë e kurorëzimit në Ëestminster Abbey më 6 maj. Dukesha e Sussex do të qëndrojë në Kaliforni me Princin Archie dhe Princeshën Lilibet”.

Duka i Sussex- it u ul në rreshtin e tretë për kurorëzimin e babait të tij, pas vëllait të tij Uilliam, ndërsa u buzëqeshi të ftuarve.