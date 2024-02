“Kur t'i futesh në krevat...”, Ilnisa i tregon “planin” e Rozës, habit Romeo: Më duket si vëlla im

Një tjetër debat ka nisur mes dy konkurrentëve të Big Brother VIP mes Romeos dhe Rozës, këtë herë për krevatet.

Ilnisa ishte ajo që lajmëroi Romeon sot për planin dhe sipas saj, që Roza ta largojë atë nga krevati, do të veshë sete seksi. E gjitha kjo ka nisur pasi Françeska, e cila fle me Rozën, shkon te krevati i Heidit, dhe Romeo ngelet pa krevat. Ai ka kërkuar që të shtrihet te krevati i Rozës, por moderatorja e ka refuzuar dhe ka deklaruar se do të bëjë gjithçka që të mos e lejojë.

Sa për planin që i tregoi Ilnisa, Romeo tha se ka një tjetër plan dhe nuk i bën aspak përshtypje Roza.

Ilnisa: E di se çfarë do të të ndodhë ty apo jo. Ka një plan të frikshëm Roza, Do dalësh vetë nga krevati

Romeo: Është fut në paranoja, bie peshk

Ilnisa: Do bëjë super porosi. Super sete seksi, deri lakuriq fare

Romeo: Nuk më bën përshtypje farë. Dhe të veshë fytyrën e Angelie Jolie nuk më bën përshtypje. E ka kap paranoja i ka thënë të gjithëve do futet Romeo në krevat

Ilnisa: Mu duk plan i bukur në fakt që ti të humbësh

Romeo: Atë dua unë të më marrë seriozisht, e ka kap paranoja, ka porositur setin

Ilnisa: Do e porosisë.

Heidi: Pastaj del në prime

Ilnisa: Unë e kuptoj gjënë

Romeo: Ma lë mua në dorë, por se besoj se do arrijë deri aty, më dëgjo mua

Heidi: Shumë mirë ta bëjë

Romeo: Kjo është lojë e pistë tha dje. Mua nuk më bën përshtypje, më duket si vëllai im