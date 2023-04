“Kur sheh dy të rinj me ëndrra, s’mendon të tërhiqesh?”/ Efi nis lojën e saj me Qetsorin

Dea Mishel i tha mbrëmë Efi Dhedhes që të bëjë një plan për tre banorët që janë duke ‘luftuar’ për vendin e katërt në finalen e madhe të “Big Brother VIP 2”.

Ajo i tha Efit që t’i mbushë mendjen Krist Aliajt, Qetsor Ferrunajt dhe Nita Latifit që njëri prej tyre të largohet nga shtëpia më e famshme në Shqipëri.

Dea tha se Luiz Ejlli ka nisur ta bëjë këtë gjë, ndaj sugjeroi Efit të sajojë si Bledi Mane qe pati sukses kur doli jashtë e është përfolur nga gjithë Shqipëria.

Pas diskutimit me Dean, Efi nisi menjëherë misionin e saj. Ajo i tha Qetsorit se janë dy të rinj në garën për finale, që kanë një ëndërr, e ndërsa ai e ka realizuar njëherë ëndrrën e tij.

Qetsori u shpreh se ai nuk pengon asnjë nga banorët të realizojë ëndrrën e vetë.

Efi tha se nëse do të tërhiqej ai do të dilte edhe më bukur në publik, pasi njerëzit do ta vlerësonin për këtë veprim.

Ai u shpreh se e ka një plan, por pak më ndryshe.