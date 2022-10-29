LEXO PA REKLAMA!

Kur do të nisë “Big Brother VIP”? Flet Eduart Grishaj

Lajmifundit / 29 Tetor 2022, 08:47
Showbiz

Kur do të nisë “Big Brother VIP”? Flet Eduart Grishaj

Regjisori i njohur, Eduart Grishaj, ka dhënë detaje rreth nisjes së formatit më të suksesshëm dhe më të ndjekur nga publiku i gjerë shqiptar.

“Big Brother VIP” pritet të nisë brenda këtij viti, ndërsa data e saktë ende nuk është caktuar, siç ka pohuar edhe regjisori i këtij program.

““Big Brother VIP” po bëhet gati dhe besoj se do fillojë shumë shpejt. Do të jetë brenda këtij viti por nuk ka një datë të saktë.

Është sipërmarrje e jashtëzakonshme dhe besoj që është emision që kalon të gjitha përmasat.

Pas BBV e vë re teksa takon njerëz të ndryshëm që e kanë jetuar BBV dhe ndjekur vazhdimisht”, tha Eduart Grishaj.

