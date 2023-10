Kur do bësh një fëmijë? Olsa Muhameti jep përgjigjen epike për ndjekësit

Olsa Muhameti ishte e ftuar këtë javë në “Më lër të flas”, për të diskutuar mbi një temë mjaft të ndjeshme për shoqërinë, sikurse është ulja e lindshmërisë.



Ajo ka ndarë me publikun edhe detaje mbi lidhjen më të gjatë që ka pasur, e cila ka zgjatur plot 10 vite.

E pyetur se kur mendon të martohet dhe të lindë fëmijë, autorja e emisionit “Për’puthen” u përgjigj kështu: “Unë s’e kam aspak problem të gjej dikë dhe të lind fëmijë, por s’ka qenë zgjedhja ime deri më tani…”

Mandej ajo shtoi: “Mami më ka pyetur njëherë: ‘A je e lumtur?’ Dhe unë iu përgjigja ‘PO”

“Kur të mos jem më e lumtur kështu, do gjej një partner me të cilin do martohem dhe do sjell në jetë një fëmijë”, tha ajo.