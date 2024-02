“Ku me e gjet një partnere si ti?”/ Luizi shfaqet i afërt me Tean

Luizi foli me Tean se si do të ishte në një marrëdhënie. Ajo i tregoi se donte paqe dhe qetësi gjithë kohës, ndërsa ka ditë që nuk do ta shohë partnerin.

“Dhe unë ku ta marr ta gjej një partnere të tillë? Leje mos më fol”, i tha Luizi me të qeshur.

Ai është munduar gjatë ditës, të afrohet me Tean dhe të krijojë distancë me Kiarën, për të parë si reagon kjo e fundit.