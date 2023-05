Kristi rrëfehet pa filtra pas daljes nga Big Brother: Zhaklina mund të ketë tërheqje s*ksuale ndaj meje por…

Kristi foli në një interviste në Top Albania Radio për gjithë eksperiencën e tij dhe rrugëtimin e gjatë që nga nisja e spektaklit e deri finalen e madhe të së shtunës.

I pyetur nëse ka menduar në ndonjë moment se mund të jetë fituesi i këtij edicioni? Kristi tha: Të them të vërtetën ishte një moment që po e mendoja, pashë që mua në fakt po më shkonin gjërat shumë mirë, kalova shumë sfida personale, familjare, për lojën, romantike, po erdhi një moment që thashë po edhe mundem ta fitoj.

Miku ose mikesha më i/e mirë për Kristin nga ‘BBV’?

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kristi: Deri tani në muhabete, në komunikim ka qenë Dea. Me Dean jam akoma duke folur. Edhe me Zhaklinën kam muhabet shumë të mirë. Me shumicën nuk besoj të kem shoqëri.

A mund të ketë Zhaklina tërheqje seksuale ndaj tij?

Kristi: Seksuale mund të ketë tërheqje Zhaklina, s’është problem. Unë nuk besoj që kam. Do doja një më të re për atë pjesë.