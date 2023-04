"Kristi do Luizin, Luizi do Kiarën, Kiara do famën", moderatorja i përgjigjet për herë të parë Bledit: Ti do...

Spektakli i sotëm ka pasur debate të forta, ku janë përfshirë disa prej banorëve.

Pas përplasjes së fortë mes Luizit dhe Kristit, nuk mungoi as ndërhyrja e Bledi Manes, i cili tha se Kristi i prishi planet këngëtarit dhe për këtë arsye ai reagoi keq.

Madje, Bledi përmendi dhe shprehjen e tij të famshme: "Kristi do Luizin, Luizi do Kiarën dhe Kiara do famën".

Por nuk mungo përgjigjja e Kiarës, e cila tha se gazetari do vëmendje.

Bledi: Tani që Kristi u burrërua në lojë, është vënë në lëvizje. Ai tani po tund flamurin e pavarësisë në ballkonin e lojës së tij. Kristi do Luizin, Luizi do Kiarën dhe Kiara do famën.

Kiara: Bledi do vëmendje!